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Horoscop· 2 min citire
Cele cinci zodii favorizate de astre după Luna Nouă în Gemeni. Fericirea și noile începuturi le bat la ușă
FOTO: Arhivă
Luna Nouă în Gemeni aduce o energie proaspătă, orientată spre comunicare, idei noi și schimbări rapide de direcție. Este un moment în care gândurile devin mai clare, apar oportunități neașteptate, iar dorința de a începe lucruri noi este mai puternică decât de obicei. În acest context astral, cinci zodii sunt mai favorizate decât restul, simțind cel mai intens impulsul de a evolua, de a lua decizii importante și de a profita de noile deschideri care apar în viața lor.
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