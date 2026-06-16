Cele cinci zodii favorizate de astre după Luna Nouă în Gemeni. Fericirea și noile începuturi le bat la ușă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 15:55

Luna Nouă în Gemeni aduce o energie proaspătă, orientată spre comunicare, idei noi și schimbări rapide de direcție. Este un moment în care gândurile devin mai clare, apar oportunități neașteptate, iar dorința de a începe lucruri noi este mai puternică decât de obicei. În acest context astral, cinci zodii sunt mai favorizate decât restul, simțind cel mai intens impulsul de a evolua, de a lua decizii importante și de a profita de noile deschideri care apar în viața lor.

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