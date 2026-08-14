Horoscopul săptămânii 14-20 august. Zile cu oportunități, dar și capcane financiare. Zodia care trebuie să fie atentă la bani

Publicat 14 aug. 2026, 22:38 Sursă click.ro

Săptămâna 14-20 august vine cu schimbări de ritm pentru cele 12 semne zodiacale, iar perioada poate aduce atât oportunități interesante, cât și situații în care prudența devine importantă. Unele zodii își pot consolida poziția la locul de muncă, își pot afirma mai puternic autoritatea sau pot găsi curajul necesar pentru a începe proiecte noi.

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