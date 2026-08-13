Horoscop de weekend, 15–16 august 2026. Astrele schimbă planurile pentru trei zodii. Veștile vin când se așteaptă mai puțin

Publicat 13 aug. 2026, 23:52 Sursă eva.ro

Weekendul 15–16 august 2026 vine după eclipsa totală de Soare din 12 august și îi împinge pe nativi să privească mai atent spre lucrurile pe care le-au tot amânat. Discuțiile din ultimele zile, relațiile care au rămas fără răspuns și problemele care au fost lăsate deoparte pot reveni în atenție, iar pentru trei zodii apare o veste care poate schimba direcția următoarei perioade.

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