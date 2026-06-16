Horoscopul zilei, marți, 16 iunie 2026: Siguranța emoțională este tema zilei. Vezi zodiile vizate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 07:17

Pentru că Luna este în Rac, ne orientăm firesc spre ceea ce ne asigură confortul, siguranța emoțională și armonia în viața de familie. Când avem o motivație serioasă, ne e mai ușor să preluăm controlul asupra situațiilor de care depinde starea noastră de bine. Chiar dacă e nevoie de asumare, efort constant, disciplină, curaj, o abordare matură și poate chiar de un sacrificiu, merită să ne implicăm. E ca și cum, puși în fața unei provocări, acceptăm că a venit timpul să devenim propriul nostru părinte: exigent, responsabil și înțelept.

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