Gem de căpșuni fără zahăr. Secretul care îl va păstra multă vreme

Căpșunile se numără printre cele mai apreciate fructe ale verii, datorită gustului lor dulce și parfumului inconfundabil. Dacă vrei să te bucuri de savoarea lor și în lunile reci, poți prepara acasă un gem de căpșuni fără zahăr adăugat, o alternativă mai naturală și mai sănătoasă la produsele din comerț.

De ce merită să alegi un gem fără zahăr?

Multe dintre gemurile disponibile pe rafturile magazinelor conțin cantități semnificative de zahăr, care pot reprezenta chiar mai mult de jumătate din compoziția produsului. Preparând gemul acasă, ai control complet asupra ingredientelor și poți păstra gustul autentic al fructelor.

Printre avantajele acestei variante se numără:

conține exclusiv zaharurile naturale din fructe;

păstrează aroma intensă a căpșunilor;

are un aport caloric mai redus comparativ cu gemurile clasice;

nu conține conservanți, coloranți sau aditivi artificiali;

poate fi inclus cu ușurință într-un stil de viață echilibrat.

Beneficiile nutritive ale căpșunilor

Pe lângă gustul delicios, căpșunile sunt și o sursă importantă de nutrienți. Acestea conțin vitamina C, mangan, acid folic, potasiu, fibre alimentare și numeroși antioxidanți, precum antocianinele și acidul elagic.

Consumul regulat de căpșuni poate contribui la susținerea sistemului imunitar și la protejarea organismului împotriva efectelor stresului oxidativ.

Ingrediente

Pentru 3-4 borcane mici de gem vei avea nevoie de:

2 kilograme de căpșuni bine coapte;

sucul unei lămâi;

un măr ras (opțional), pentru un aport suplimentar de pectină naturală.

Mod de preparare

Spală bine căpșunile și îndepărtează codițele. Dacă fructele sunt mari, taie-le în jumătăți sau în sferturi.

Pune căpșunile într-o cratiță cu fund gros, adaugă sucul de lămâie și, dacă dorești, mărul ras. Fierbe compoziția la foc mic timp de aproximativ 45-60 de minute, amestecând din când în când.

Pe măsură ce lichidul se evaporă, gemul se va îngroșa natural. Dacă preferi o textură mai fină, poți pasa o parte din fructe cu ajutorul unui blender vertical.

Când preparatul ajunge la consistența dorită, toarnă-l fierbinte în borcane sterilizate. Închide imediat capacele și întoarce borcanele cu susul în jos pentru aproximativ 10 minute.

Lasă-le apoi să se răcească complet înainte de a le depozita.

Cum verifici consistența gemului?

O metodă simplă este testul farfuriei reci. Pune o linguriță de gem pe o farfurie ținută anterior la frigider. Dacă după câteva secunde preparatul nu curge și își păstrează forma atunci când înclini farfuria, gemul este gata.

Păstrarea corectă

Borcanele sigilate pot fi depozitate într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumină. După deschidere, gemul trebuie păstrat la frigider și consumat în decurs de câteva săptămâni.

Cum îl poți servi

Gemul de căpșuni fără zahăr este extrem de versatil și poate fi folosit în numeroase preparate:

pe pâine integrală la micul dejun;

în iaurt sau alte produse lactate;

alături de clătite;

în terci de ovăz;

în deserturi preparate în casă;

ca umplutură pentru tarte, prăjituri sau biscuiți.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Pentru un gem aromat și gustos, alege căpșuni foarte coapte și evită fructele deteriorate. Fierberea lentă, la foc mic, ajută la păstrarea aromelor naturale. De asemenea, nu umple borcanele până la margine și lasă aproximativ un centimetru liber sub capac. Sterilizarea borcanelor înainte de utilizare rămâne un pas esențial pentru conservarea preparatului.

Cu doar câteva ingrediente și puțin timp la dispoziție, poți obține un gem parfumat și natural, care păstrează gustul autentic al verii și poate fi savurat pe tot parcursul anului.