Alertă în justiție: protestele grefierilor se suspendă, dar se pregătește o grevă istorică după ce Ministerul Muncii a anulat discuțiile cu sindicaliștii

Sursă: Realitatea.net

Tensiunile dintre sindicatele din Justiție și autorități ating un nou prag critic. Ministerul Muncii a informat oficial organizațiile sindicale că rundele de consultări care erau programate pentru această săptămână nu vor mai avea loc. Aceasta este deja a doua amânare consecutivă a dialogului, iar situația este cu atât mai gravă cu cât reprezentanții ministerului nu au spus când vor relua discuțiile.

Adunarea Generală Extraordinară a Sindicatului Național al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial a luat act de decizia ministerului și a hotărât suspendarea formelor de protest aflate în desfășurare. Ca urmare a acestei măsuri, începând cu data de 10 iunie 2026, activitatea instanțelor și a parchetelor din întreaga țară va reveni la normal.

Chiar dacă activitatea cu publicul se reia, decizia grefierilor nu reprezintă o renunțare la revendicări, ci o schimbare majoră de strategie. În cadrul aceleiași ședințe, SNGJ Dicasterial a mandatat oficial Federația Publisind să demareze, în regim de urgență, toate procedurile legale necesare pentru organizarea unei greve împotriva politicilor economice și sociale ale statului.

„În același timp, SNGJ Dicasterial a #mandatat Federatia Publisind să înceapă de urgență procedurile legale necesare pentru #organizarea #grevei împotriva politicilor economice și sociale ale statului. Dacă revendicările formulate de SNGJ Dicasterial pe marginea proiectului noii Legi a salarizării nu vor fi preluate, sistemul judiciar se poate afla în fața unui moment fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istoria sistemului judiciar din România când se ajunge la declanșarea unei greve organizate în această formă”, a transmis sursa citată.