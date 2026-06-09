Mașină aruncată în aer în Moscova. Șoferul a murit pe loc: „Se afla în apropierea unui bloc de locuințe”

Sursă: Realitatea.net

Un automobil BMW a explodat marți dimineață în orașul Balașiha, din regiunea Moscova, iar șoferul și-a pierdut viața, potrivit informațiilor transmise de Comitetul de Investigații al Rusiei.

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:30, pe strada Koldunovo, în microdistrictul Aviator din Balașiha. Potrivit autorităților ruse, autoturismul, un BMW X3, se afla în mers în momentul în care un dispozitiv exploziv a detonat.

„Pe 9 iunie 2026, în jurul orei 5:30 dimineața, în timp ce un vehicul BMW X3 se afla în mișcare în apropierea unui bloc de locuințe de pe strada Koldunovo din microdistrictul Aviator din Balașikha, a detonat un dispozitiv exploziv”, au transmis anchetatorii ruși.

În urma exploziei, șoferul mașinii a suferit răni grave și a fost declarat decedat la fața locului.

„În urma accidentului, șoferul a suferit multiple răni și a decedat pe loc”, a mai transmis Comitetul de Investigații al Rusiei, conform presei străine.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publică identitatea victimei. Direcția Principală de Investigații a Comitetului de Anchetă pentru regiunea Moscova a anunțat deschiderea unui dosar penal în acest caz. Anchetatorii și experții criminaliști se află la locul exploziei și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Potrivit autorităților, urmează să fie efectuate mai multe expertize, inclusiv analize medico-legale și teste privind tipul explozibilului folosit. Deocamdată, anchetatorii nu au anunțat încadrarea juridică a faptei și nici posibile motive ale exploziei.