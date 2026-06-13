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Extern· 1 min citire

UE interzice importurile de carne din Brazilia

Carne

Carne

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 15:05
SursăRealitatea PLUS

La doar câteva luni de la adoptarea acordului Mercosur, Uniunea Europeană interzice importurile de carne de vită și pasăre din Brazilia! Măsura este prevăzută în regulamentul de punere în aplicare a acordului controversat.

Primele interdicții după acordul Mercosur

Potrivit documentului, Brazilia încă nu a trimis Uniunii dovada că respectă toate normele și restricțiile în privința ultilizării de antibiotice.

Acesta este motivul pentru care, cel puțin pentru moment, importurile vor fi restricționate.

Totul în condițiile în care, înainte de votul pe acordul Mercosur, oficialii dădeau asigurări că alimentele sunt sigure pentru consum.

Măsura se aplică începând cu data de 3 septembrie.

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