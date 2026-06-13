UE interzice importurile de carne din Brazilia

Publicat 13 iun. 2026, 15:05 Sursă Realitatea PLUS

La doar câteva luni de la adoptarea acordului Mercosur, Uniunea Europeană interzice importurile de carne de vită și pasăre din Brazilia! Măsura este prevăzută în regulamentul de punere în aplicare a acordului controversat.

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