Italia majorează cheltuielile pentru apărare la 2,8% din PIB

Publicat 13 iun. 2026, 14:32 Sursă Realitatea PLUS

Giorgia Meloni cere NATO să își regândească prioritățile militare și avertizează că războiul din Ucraina a demonstrat că tehnologia schimbă radical câmpul de luptă. Premierul Italiei a anunțat că țara sa își va majora cheltuielile destinate apărării.

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