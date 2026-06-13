SUA își iau mâna de pe Europa. Cum se pregătesc statele NATO ca să acopere lipsa sprijinului militar american

Americanii au decis să își reduucă drastic prezența militară pe Bătrânul Continent, iar Europa trebuie să găsească alternative la multiplele provocări militare actuale.
Statele Unite ale Americii au prezentat recent, în cadrul unor reuniuni confidențiale ale NATO, o serie de propuneri care ar putea reconfigura din temelii arhitectura de securitate a bătrânului continent. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, oficialii americani iau în calcul diminuarea drastică a forțelor și capabilităților militare care, în prezent, sunt rezervate prin modelul de forțe al Alianței pentru a fi desfășurate rapid în Europa în caz de urgență.
Planul, reflectat și în documente consultate de The New York Times, arată o intenție clară a administrației conduse de Donald Trump de a-și reorienta resursele strategice către alte regiuni globale, reducând dependența istorică a europenilor de logistica americană. Deși Pentagonul nu a confirmat oficial cifrele, oficialii militari recunosc că se caută modalități de ajustare a prezenței în Europa.
Tăieri pe linie: Bombardiere strategice, avioane F-16 și nave de război reconfigurate
Dacă aceste planuri vor fi puse în aplicare, Lovitura asupra capacității de descurajare a NATO va fi una severă. Discuțiile din culise vizează reduceri procentuale masive din tehnica militară pusă la dispoziția aliaților:
Forțele aeriene: O reducere cu aproximativ 30% a numărului de bombardiere strategice asociate teatrului european, dar și o scădere a flotei de avioane de luptă F-16 și F-15E (de la 150 la doar 100 de aparate).
Supraveghere și atac: Diminuarea semnificativă a capacităților de drone pentru recunoaștere, precum și a avioanelor maritime de patrulare.
Forța navală: Retragerea a aproape jumătate dintre navele puse la dispoziția Alianței, inclusiv a unor grupuri navale de atac, și retragerea aeronavelor de realimentare în zbor.
Deși nu s-a stabilit încă un calendar oficial pentru implementarea acestor măsuri, simpla punere pe masă a strategiei a declanșat o undă de șoc în cancelariile europene.
Scenariul de coșmar: Europa, obligată să se apere singură în fața Rusiei
Preocupările au fost deja analizate la cel mai înalt nivel în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din grupul E5, care reunește marile puteri militare ale continentului: Polonia, Germania, Franța, Italia și Regatul Unit. Aliații europeni au început să evalueze un scenariu considerat până de curând de neconceput: îndeplinirea obiectivelor de apărare ale NATO exclusiv cu resursele și echipamentele disponibile pe continent.
Experții avertizează că, deși statele europene dețin sisteme similare, amploarea și tehnologia armatei americane ofereau un nivel de descurajare vital în raport cu Rusia, în special în domenii cheie precum loviturile la mare distanță și recunoașterea strategică. Giuseppe Spatafora, cercetător la Institutul pentru Studii de Securitate al UE, explică faptul că, deși fiecare reducere poate fi compensată individual în timp, efectul cumulat va slăbi periculos postura defensivă a Europei.
Dincolo de arme, o criză de încredere politică
Pentru liderii europeni, problema cea mai gravă nu este reprezentată doar de pierderea unor avioane sau nave, ci de prăbușirea încrederii în angajamentul politic al Washingtonului de a mai activa Articolul 5 în cazul unei crize majore. Anton Hofreiter, membru al Bundestagului german, a exprimat public această temere, întrebându-se deschis dacă SUA ar mai interveni militar pentru a proteja un aliat european.
De partea cealaltă a Atlanticului, oficialii militari americani susțin că această ruptură este necesară și inevitabilă. Generalul Alexus Grynkewich a punctat recent că NATO s-a bazat mult prea mult timp pe sprijinul gratuit al Statelor Unite și că această dinamică trebuie să se schimbe radical în anii următori.
Chiar dacă SUA promit că vor rămâne un pilon important în cadrul Alianței, mesajul trimis Europei este fără echivoc: statele europene trebuie să își majoreze rapid bugetele de apărare, să accelereze producția proprie de armament și să învețe să își asigure singure securitatea.