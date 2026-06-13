Avion prăbușit în India. Militarii caută victimele

Publicat 13 iun. 2026, 13:11 Sursă Realitatea PLUS

Un avion militar s-a prăbușit în India în timp ce ateriza la o bază aeriană din nord-estul țării. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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