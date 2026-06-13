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Avion prăbușit în India. Militarii caută victimele

Avion prăbușit

Avion prăbușit

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 13:11
SursăRealitatea PLUS

Un avion militar s-a prăbușit în India în timp ce ateriza la o bază aeriană din nord-estul țării. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Avion militar prăbușit în India

Momentan nu se cunosc date despre victime, persoane dispărute sau numărul oamenilor care se aflau la bord.

Din primele date, avionul era de fabricație rusească.

Zona a fost împânzită de militari care încearcă să caute supraviețuitorii.

Nu este primul incident aviatic care implică o aeronavă Antonov în India.

În 2019, un aparat de același tip, care a decolat tot de la bază aeriană Jorhat, s-a prăbuşit lângă graniţa cu China.

Au murit atunci toţi cei 13 pasageri şi membri ai echipajului.

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