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Extern· 1 min citire
Avion prăbușit în India. Militarii caută victimele
Avion prăbușit
Publicat13 iun. 2026, 13:11
SursăRealitatea PLUS
Un avion militar s-a prăbușit în India în timp ce ateriza la o bază aeriană din nord-estul țării. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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