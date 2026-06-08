Avionul privat închiriat de Yadier Molina, implicat într-un accident aviatic în Republica Dominicană, soldat cu doi morți VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Un accident aviatic soldat cu doi morți a avut loc pe aeroportul La Romana din Republica Dominicană, unde un avion privat închiriat de fostul jucător de baseball Yadier Molina s-a prăbușit în timpul unei tentative de aterizare de urgență. Pilotul și copilotul, ambii americani, și-au pierdut viața.

Doi membri ai echipajului unui avion privat închiriat de vedeta de baseball Yadier Molina au murit duminică, după ce aeronava s‑a prăbușit pe pista unui aeroport din Republica Dominicană, au anunțat autoritățile aeronautice.

Potrivit Institutului Dominican de Aviație Civilă, avionul a raportat o situație de urgență în timp ce se afla la aproximativ 16 mile marine sud‑vest de La Romana, aeroport internațional situat în estul țării. După declararea urgenței, aeronava a încercat să revină la aeroport pentru o aterizare de urgență, însă s‑a prăbușit pe pistă înainte de a putea ateriza.

Pilotul și copilotul, ambii cetățeni americani, au murit în urma impactului. Autoritățile au precizat că nu se afla niciun pasager la bord în momentul accidentului.

Yadier Molina a explicat câteva ore mai târziu că avionul decolase spre Texas pentru a-l transporta pe el, familia și prietenii săi în Puerto Rico.

„Condoleanțe piloților și familiilor lor”, a scris pe contul său de Instagram fostul jucător al echipei St. Louis Cardinals.

Momentul accidentului, surprins în imagini

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare arată o coloană imensă de fum la aeroport, în timp ce camioanele-cisternă aruncă apă pentru a încerca să stăpânească flăcările.

A fost deschisă o anchetă pentru a determina cauzele accidentului acestui aparat de tip Gulfstream G200, un avion privat cu o capacitate de opt până la optsprezece pasageri.