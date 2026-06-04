Incident pe Aeroportul din Frankfurt: un avion Boeing al Lufthansa s-a prăbușit brusc pe pista de decolare - VIDEO
Un Boeing s-a prăbușit pe pista de decolare a Aeroportului Frankfurt
Un avion Boeing 787-9 operat de Lufthansa stă în prezent înclinat lateral la o poartă de îmbarcare pe Aeroportul Frankfurt, după ce roata din față i s-a pliat brusc, joi, la ora locală 12:45. Aeronava, care trebuia să zboare către Los Angeles, care se pregătea de decolare, s-a prăbușit brusc în mai puțin de o secundă.
Incidentul a fost confirmat de Poliția din Frankfurt și de operatorul aeroportului, Fraport. Mai mulți angajați se aflau în apropierea aeronavei în momentul în care s-a produs evenimentul, însă nu au fost raportate victime.
Un avion s-a prăbușit pe pista Aeroportului din Frankfurt, cel mai aglomerat aeroport din Europa
Autoritățile precizează că avionul era parcat la poartă și că niciun pasager nu se îmbarcă la bord.
Cauza prăbușirii trenului de aterizare frontal și amploarea pagubelor nu au fost comunicate deocamdată. Aeronava era programată să decoleze la ora 13:50, conform faz.net.
Cât timp avionul rămâne blocat la poartă, traficul aerian este perturbat: alte aeronave sunt întârziate în manevrele de parcare, iar poarta respectivă este indisponibilă. Conform unor pasionați de aviație care s-au exprimat pe platforma X, aeronava are mai puțin de un an vechime.
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