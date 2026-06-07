Revoltă după clipul viral cu presupusul român din Belgia care trăiește pe banii statului

Sursă: Realitatea PLUS

Revoltă în mediul online după apariția unui clip cu un bărbat din Belgia care susține că este român. Acesta afirmă că și-ar fi cumpărat o mașină de cinci mii de euro din banii primiți de la Guvernul belgian, fără să muncească. Mulți români care trăiesc în străinătate pe munca lor cinstită sunt scandalizați și spun că astfel de declarații afectează imaginea țării. În același timp, tot mai multe voci pun la îndoială veridicitatea celor relatate în videoclip.

În dialogul pe care influencerul îl poartă cu presupusul cetățean român, acesta se laudă că a primit sume semnificative de la statul Belgia fără să i se ceară documente și că nu lucrează.

Influencerul The North Man este popular în zona țărilor nordice și Benelux. Unele dintre videoclipurile sale sunt criticate pentru tonul alarmist în privința imigrației, simplificări excesive și generalizări culturale, precum și interpretări selective ale datelor.

Totuși, el nu este încadrat ca extremist, ci un creator de conținut geopolitic cu opinii ferme.