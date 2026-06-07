Imagini TERIFIANTE din China. Oraș înghițit de praf, după ce este lovit de o uriașă furtună de nisip - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Imagini terifiante surprinse în nord-estul Chinei, unde un oraș a fost acoperit în câteva minute de o furtună masivă de praf. În doar câteva minute, ziua s-a transformat în noapte, in timp ce rafalele au atins nivelul 13 pe scara chineză a vântului.

Orașul Harbin, capitala unei provincii din nord-estul Chinei, a fost lovit de o furtună de praf atât de puternică încât zone întregi au dispărut complet din câmpul vizual în doar câteva minute. Fenomenul extrem a transformat ziua în noapte, iar locuitorii au surprins pe camere un zid uriaș de praf care avansa rapid peste oras, potrivit Global Times.

Potrivit autorităților chineze, rafalele au atins nivelul 13 , echivalentul unor vânturi de intensitate similară cu cele din timpul unui uragan. Vizibilitatea a scăzut sub 100 de metri , iar copaci au fost smulși din rădăcini, acoperișuri au fost luate de vânt, iar mai multe linii electrice au cedat, provocând pene de curent în mai multe cartiere.

Meteorologii explică faptul că fenomenul a fost declanșat de o ciocnire violentă între aerul foarte cald – temperaturile ajunseseră la 35,3°C în timpul zilei – și un front rece puternic venit dinspre vest. Această interacțiune a generat o linie de furtuni severe, care a ridicat în atmosferă cantități mari de praf și nisip, formând un nor dens ce a acoperit orașul.