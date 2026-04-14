O zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Cisnădie, în timp ce tranzita sectorul de drum critic de pe Valea Oltului. Tragedia s-a produs luni, pe DN7, în zona localității Racovița, sub privirile neputincioase ale celorlalți participanți la trafic. Imaginile surprinse de o cameră de bord aflată în spatele vehiculelor implicate arată momentul violent în care un autoturism care circula din sens opus a pătruns brusc pe contrasens, izbind frontal mașina în care se aflau Ana-Maria și soțul său.

Forța impactului a fost atât de mare încât vehiculul tinerilor a fost proiectat în afara carosabilului, răsturnându-se violent în proximitatea căii ferate care flanchează șoseaua. În timp ce soțul victimei, un tânăr de 27 de ani, a supraviețuit impactului inițial, Ana-Maria a rămas captivă în habitaclul distrus. Echipajele de descarcerare ale ISU au intervenit contra cronometru pentru a o extrage dintre fiarele contorsionate, tânăra fiind ulterior preluată de un elicopter SMURD și transportată de urgență la un spital din Craiova. Din nefericire, în ciuda eforturilor medicale supraomenești, leziunile suferite au fost fatale, iar tânăra a încetat din viață în aceeași zi.

O familie distrusă: Ana-Maria urma să devină mamă pentru a doua oară

Dincolo de cifrele reci ale raportului de poliție, tragedia de la Racovița ascunde o poveste umană sfâșietoare. La doar 23 de ani, Ana-Maria era deja mama unui băiețel care o aștepta acasă și se pregătea cu entuziasm pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o tânără plină de viață, pasionată de grădinărit și dornică să descopere lumea alături de familia sa împlinită.

În prezent, soțul acesteia este internat la Spitalul Județean din Sibiu, unde primește îngrijiri medicale pentru rănile suferite. Bărbatul se confruntă acum nu doar cu trauma fizică a accidentului, ci și cu realitatea dură de a-și crește singur fiul, după ce și-a pierdut soția și viitorul copil într-o fracțiune de secundă. Comunitatea din Cisnădie și apropiații familiei sunt în stare de șoc, rețelele de socializare fiind inundate de mesaje de condoleanțe pentru tânăra a cărei viață s-a oprit brusc pe „drumul morții”.

Ancheta autorităților și blocajul traficului feroviar

Intervenția salvatorilor a fost una complexă, având în vedere locația în care a aterizat autoturismul proiectat de pe șosea. Prezența vehiculului în zona căii ferate a impus blocarea temporară atât a traficului rutier pe DN7, cât și a celui feroviar, pentru a permite echipajelor să acționeze în siguranță și polițiștilor să efectueze cercetarea la fața locului. Potrivit IPJ Vâlcea, în evenimentul rutier au rezultat în total trei victime, printre care și o pasageră din celălalt autovehicul implicat.

Testările cu aparatul alcooltest efectuate în cazul ambilor conducători auto au indicat rezultate negative, eliminând consumul de alcool ca ipoteză imediată a producerii accidentului. Polițiștii continuă în prezent cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, încercând să stabilească cu exactitate motivele pentru care celălalt șofer a pierdut controlul direcției și a intrat pe contrasens, curmând două vieți într-un moment de neatenție sau eroare tehnică.