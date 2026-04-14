Senatorul a explicat că simpla retragere a sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, fără un vot clar pe o moțiune de cenzură, ar putea fi doar un exercițiu de imagine care să îi permită premierului să rămână la Palatul Victoria într-o formulă de interimat prelungit. În viziunea sa, PSD are acum în față o alegere de tip „totul sau nimic”, Peia subliniind că le va pune la dispoziție o șansă concretă de a dărâma guvernul prin semnături, eliminând astfel riscul unui „balet politic” care să prelungească criza actuală.

Matematica din spatele moțiunii: Peste 120 de semnături gata de depunere

În ceea ce privește susținerea parlamentară pentru acest demers, Ninel Peia a prezentat o configurație care ar putea pune în pericol stabilitatea guvernului. Conform declarațiilor sale, un nucleu dur de opoziție a fost deja cristalizat, beneficiind de sprijinul celor 90 de parlamentari ai grupului AUR, cărora li se adaugă senatorii și deputații afiliați grupului PACE în România, precum și o serie de parlamentari independenți, printre care și Dumitru Coarnă.

Această alianță ad-hoc ar însumat deja peste 120 de semnături, depășind pragul minim constituțional necesar pentru depunerea documentului. Peia a precizat că procesul de colectare a semnăturilor începe oficial de miercuri, obiectivul fiind ca documentele să fie pregătite imediat după ce PSD își va clarifica poziția în ședința de săptămâna viitoare. Senatorul a respins categoric varianta demisiei parlamentarilor din opoziție ca formă de protest, argumentând că un astfel de gest ar fi inutil, deoarece locurile vacante s-ar completa rapid de pe listele de supleanți, fără a afecta poziția premierului.

Critici la adresa jocurilor de culise și influenței USR

Analizând atmosfera din legislativ, Ninel Peia a descris o stare de plictiseală și saturație în rândul parlamentarilor, pe care îi consideră obosiți de „minciuna” politică actuală. Acesta a sugerat că nemulțumirile sunt prezente chiar și în rândul liberalilor, care ar fi dorit inițial o formulă de guvernare fără participarea USR, însă ar fi cedat în fața influenței exercitate de președintele Tăniciuș Ortan.

Mai mult, Peia a lansat o acuzație voalată la adresa structurii de putere din spatele cortinei, susținând că, deși USR nu s-ar afla oficial la guvernare, partidul ar dicta în realitate direcția politică prin anumiți reprezentanți „liniștiți”. În acest context de confuzie ideologică și blocaj administrativ, chestorul Senatului consideră că moțiunea de cenzură rămâne singurul instrument democratic capabil să forțeze o revenire la realitatea votului și să pună capăt actualului regim condus de Ilie Bolojan.