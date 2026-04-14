Tinerii petrecuseră Paștele la Palatul Snagov, însă la întoarcere, Mihai, care era la volanul bolidului de 500 de cai putere, a luat-o în față și a început să gonească cu mașina pe șoseaua care traversa pădurea. Din păcate, impactul a fost fatal pentru Mihai și David.



Bolidul de lux pe care Mihai l-a primit cadou de la părinții săi în urmă cu o săptămână avea 500 de cai putere și costa peste o sută de mii de euro.

Tânărul urma să împlinească 21 de ani chiar în această lună. El era student la kinetoterapie și toată lumea îl cunoștea drept un băiat liniștit. În dreapta sa, se afla David, unul dintre prietenii acestuia.



Mihai a postat pe rețelele sociale mai multe imagini din diferite parcări, unde mai mulți tineri se adunau să facă drifturi. Tânărul avea permisul de conducere de doi ani de zile, însă l-ar fi avut la un moment dat suspendat. Potrivit martorilor, cei doi băieți, ar fi făcut curse în Piața Constituției cu scurt timp înainte să aibă loc tragedia.



Accidentul s-a produs în mijlocul nopții. Autoritățile au ajuns la fața locului după ce telefonul lui Mihai a transmis un semnal de alarmă. Oamenii legii i-au descarcerat, însă cei doi tineri nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare. Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost transportate la INML pentru mai multe investigații.