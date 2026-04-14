Cine sunt tinerii morți în accidentul din Snagov: unul dintre ei urma să împlinească 21 de ani luna asta. Detalii tulburătoare

Accident mortal Snagov
Detalii cutremurătoare despre cei doi tineri de 20 de ani care au murit după ce au intrat din plin într-un copac în apropierea Lacului Snagov. David și Mihai petrecuseră Paștele împreună. Tinerii au fost găsiți fără viață de prietenii lor, speriați că cei doi nu mai răspund la telefon. Mihai, cel care se afla la volanul bolidului de lux, atinsese 140 km/km la momentul impactului. Cei doi erau studenți, iar pe rețelele sociale se afișau cu mașinile lor cu peste 500 de cai putere. Bolidul care a apărut abia anul trecut pe piață i-a fost făcut cadou lui Mihai de către părinți. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional! 

Tinerii petrecuseră Paștele la Palatul Snagov, însă la întoarcere, Mihai, care era la volanul bolidului de 500 de cai putere, a luat-o în față și a început să gonească cu mașina pe șoseaua care traversa pădurea. Din păcate, impactul a fost fatal pentru Mihai și David.

Bolidul de lux pe care Mihai l-a primit cadou de la părinții săi în urmă cu o săptămână avea 500 de cai putere și costa peste o sută de mii de euro.

Tânărul urma să împlinească 21 de ani chiar în această lună. El era student la kinetoterapie și toată lumea îl cunoștea drept un băiat liniștit. În dreapta sa, se afla David, unul dintre prietenii acestuia.

Mihai a postat pe rețelele sociale mai multe imagini din diferite parcări, unde mai mulți tineri se adunau să facă drifturi. Tânărul avea permisul de conducere de doi ani de zile, însă l-ar fi avut la un moment dat suspendat. Potrivit martorilor, cei doi băieți, ar fi făcut curse în Piața Constituției cu scurt timp înainte să aibă loc tragedia.

Accidentul s-a produs în mijlocul nopții. Autoritățile au ajuns la fața locului după ce telefonul lui Mihai a transmis un semnal de alarmă. Oamenii legii i-au descarcerat, însă cei doi tineri nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare. Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost transportate la INML pentru mai multe investigații. 

