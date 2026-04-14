Un parteneriat istoric la Oslo: Drone ucrainene fabricate în Norvegia

Cooperarea militară dintre Norvegia și Ucraina a atins marți un nou nivel strategic, marcat de semnarea unei declarații comune între premierul Jonas Gahr Støre și președintele Volodimir Zelenski. Documentul, parafat la Oslo, pune bazele unui parteneriat profund în domeniul apărării, axat pe dezvoltarea de noi tehnologii și creșterea capacităților de producție industrială. Elementul central al acestui acord îl reprezintă decizia inedită de a înființa unități de producție pentru dronele ucrainene direct pe teritoriul norvegian, o mișcare menită să securizeze lanțurile de aprovizionare și să ofere stabilitate tehnologică ambelor națiuni.

Premierul Jonas Gahr Støre a subliniat că acest parteneriat este unul cu beneficii reciproce, în care experiența de luptă a Ucrainei întâlnește capacitatea industrială nordică. În timp ce Norvegia va sprijini producția de tehnică militară pe teritoriul ucrainean, Kievul s-a angajat să împărtășească date, informații și cunoștințe tactice esențiale cu partenerii de la Oslo. Această colaborare vizează consolidarea apărării Norvegiei pe termen lung, premierul norvegian punctând că tehnologia ucraineană în domeniul dronelor este esențială pentru viitorul securității regionale.

Extinderea asistenței militare: Sisteme antiaeriene și muniție

Dincolo de segmentul vehiculelor aeriene fără pilot, acordul dintre cele două guverne prevede o cooperare extinsă pentru stimularea producției de sisteme de apărare antiaeriană și de muniție. Această direcție este vitală în contextul amenințărilor persistente la adresa infrastructurii critice, exemplificate recent prin noi atacuri rusești cu drone asupra portului Ismail, unde o navă sub pavilion panamez a fost avariată. Astfel de incidente, care au generat inclusiv mesaje RO-Alert în județul Tulcea din cauza proximității față de granița românească, subliniază urgența întăririi scutului antiaerian în zona Mării Negre și a Dunării.

Industriile de apărare din cele două țări lucrează deja în strânsă legătură, însă noul cadru legal facilitează investiții directe și un transfer tehnologic mult mai rapid. Obiectivul este crearea unui ecosistem industrial capabil să susțină un efort de război prelungit, dar și să modernizeze arsenalul norvegian cu sisteme verificate în condiții reale de conflict.

Axa Oslo-Berlin: Turneul diplomatic al lui Zelenski pentru securitate

Vizita președintelui ucrainean la Oslo a fost precedată de o oprire strategică la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz. Discuțiile din capitala Germaniei au urmat o linie similară, axată pe proiecte comune de apărare. Zelenski și Merz au convenit asupra unor planuri ambițioase de colaborare, care includ, de asemenea, acorduri pentru producția de drone, confirmând tendința actuală a partenerilor europeni de a trece de la simple donații de echipamente la parteneriate industriale pe termen lung.

Aceste mișcări diplomatice coordonate indică formarea unei axe de producție militară care leagă Kievul de principalele capitale europene. Prin implicarea Germaniei și a Norvegiei în producția directă de tehnologie ucraineană, Ucraina își asigură nu doar resursele necesare frontului, ci și integrarea de facto în industria de apărare occidentală, sub atenta coordonare a noilor lideri europeni care prioritizează autonomia strategică a continentului.