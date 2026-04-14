Peter Magyar: „Ungaria a ajuns din stea, în cea mai săracă țară!”

„Sunt fericit că măcar aici, în numele opoziției și a milioane de maghiari, pot pune întrebări. Sper că acum poți explica maghiarilor cum Ungaria a ajuns în această situație. Cum a ajuns Ungaria în 20 de ani, dintr-o stea strălucitoare, în cea mai săracă și coruptă țară din Uniunea Europeană.

Prim-ministrule, timp de 14 ani ai condus țara cu un mandat nerestricționat, ai avut toate oportunitățile să faci Ungaria un ținut al promisiunilor ținute.

Suntem membri ai clubului european și occidental. Chiar dacă tu (n.r. Viktor Orban) vrei să visezi despre neutralitate economică, chiar dacă preferi să vorbești despre schimbarea sistemului global decât despre problemele reale ale poporului maghiar.”, a declarat Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei.

„Mi-ar fi plăcut să discutăm despre aceste lucruri, dar, din păcate, această dezbatere a depășit bariera adevărului și s-a transformat în propagandă ieftină în Parlament. Deci, au existat acuzații la adresa mea care spun că sunt corupt. Sunt obișnuit, se întâmplă același lucru de 35 de ani. În ultimii 35 de ani, toată lumea a aflat că nu e nimic adevărat despre asta și că este vorba doar despre propagandă de stânga. Deci m-am obișnuit cu asta, vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră.”, a transmis Viktor Orban, premierul Ungariei.