Zboruri întârziate sau anulate în mai multe aeroporturi

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, în perioada marți-joi, cursele operate de Lufthansa și companiile afiliate pot înregistra întârzieri semnificative sau chiar anulări.

Aceste probleme sunt cauzate de acțiuni sindicale la nivel federal, organizate de piloți și însoțitori de zbor, care afectează programul normal al zborurilor în întreaga țară.

Recomandări pentru românii care călătoresc

Autoritățile române le recomandă pasagerilor:

să verifice în timp real statusul zborurilor direct pe site-urile companiilor aeriene;

să ia în calcul posibile modificări ale programului de călătorie;

să mențină legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate.

Asistență consulară pentru cetățenii români

Românii aflați în dificultate pot solicita sprijin la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din Germania, apelurile fiind preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații de urgență, sunt disponibile și linii telefonice speciale ale Ambasadei și consulatelor României din orașe precum Berlin, Bonn, München și Stuttgart.

Aplicația „Călătorește informat”, utilă în deplasări

MAE reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația mobilă Călătorește informat, care oferă alerte, sfaturi și informații actualizate despre condițiile de călătorie.

Autoritățile monitorizează evoluția situației din Germania și recomandă prudență sporită în planificarea călătoriilor în această perioadă, în contextul posibilelor perturbări extinse din transportul aerian.

