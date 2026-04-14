Rafinăria ar putea redeveni operațională în 45 de zile

Potrivit ministrului, acordul permite repornirea rafinăriei în aproximativ 45 de zile. Odată funcțională, aceasta va produce benzină, motorină și combustibil pentru aviație, contribuind semnificativ la acoperirea consumului intern.

„Este o veste extrem de importantă pentru România. Vorbim despre un pas major pentru securitatea energetică și pentru stabilitatea pieței de carburanți”, a declarat oficialul pentru un post cunoscut de știri.

Aproximativ 21% din producția de carburanți, asigurată intern

Ministrul Energiei a subliniat că rafinăria va acoperi aproximativ 21% din producția națională de carburanți, devenind un pilon important în echilibrarea cererii și ofertei de pe piață.

Totodată, repornirea instalațiilor ar putea permite României:

să își acopere integral necesarul de benzină;

să producă peste 60% din motorina consumată;

să asigure integral combustibilul pentru aviație.

Autoritățile garantează: fără petrol rusesc

Un aspect esențial evidențiat de ministru este faptul că funcționarea rafinăriei nu va implica utilizarea petrolului din Federația Rusă.

„Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun flux financiar nu va merge către Rusia”, a declarat Bogdan Ivan, precizând că există mecanisme stricte de monitorizare la nivelul ministerului pentru a verifica proveniența resurselor.

Impact asupra prețurilor și stabilității pieței

Reluarea producției la Petrotel Lukoil ar putea avea un efect direct asupra prețurilor carburanților, reducând dependența de importuri și limitând impactul fluctuațiilor internaționale.

Oficialul a explicat că, în contextul creșterilor recente de preț pe piețele externe, România a resimțit majorări mai reduse, iar producția internă suplimentară ar putea menține această tendință.

Decizia de repornire a rafinăriei vine într-un moment sensibil pentru piața energetică regională și este văzută drept o măsură strategică pentru consolidarea independenței energetice a României.