Scăderi vizibile după eliminarea plafonării

Oficialul a explicat că, în urmă cu un an, după eliminarea schemei de plafonare, majoritatea ofertelor din piață se situau între 1,40 și 1,60 lei/kWh. În acel context, doar Hidroelectrica oferea tarife mai mici, în jur de 1-1,10 lei.

În prezent, situația s-a schimbat, iar piața a devenit mai competitivă, ceea ce a dus la reducerea prețurilor pentru populație.

Concurența dintre furnizori a dus la ieftiniri

Ministrul a subliniat că aproximativ 650.000 de consumatori și-au schimbat furnizorul de energie, alegând oferte mai avantajoase. Acest val de migrare a determinat companiile să reducă tarifele pentru a-și păstra clienții.

Un exemplu oferit de Bogdan Ivan este Electrica, care ar fi redus prețurile de la aproximativ 1,60 lei la valori cuprinse între 1,25 și 1,30 lei pentru anumite categorii de consumatori.

Schimbarea furnizorului, gratuită pentru toți românii

Un aspect important evidențiat de ministru este faptul că orice consumator poate schimba furnizorul de energie fără costuri suplimentare. Această flexibilitate permite alegerea celei mai bune oferte disponibile pe piață.

Potrivit oficialului, diferențele de preț între furnizori pot ajunge chiar și la 30%, ceea ce transformă migrarea într-o oportunitate reală de reducere a facturilor.

Bogdan Ivan a precizat că măsurile implementate la nivelul pieței energetice vor continua să producă efecte, iar trendul de scădere a prețurilor ar putea fi menținut.

Autoritățile susțin că liberalizarea pieței, împreună cu creșterea concurenței, contribuie la stabilizarea tarifelor și la protejarea consumatorilor într-un context economic încă volatil.