Tensiunile din interiorul Executivului ating cote critice, în timp ce sectorul agricol românesc se află în fața unui risc iminent de colaps. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a lansat un avertisment dur la Digi24, subliniind că întârzierea adoptării facilităților fiscale pentru carburant ar putea declanșa un efect de domino dezastruos: de la falimente în masă în sectorul agroalimentar, până la pierderi masive în PIB-ul României.

3 milioane de hectare și miliarde de euro în joc

Conform declarațiilor ministrului, situația este dramatică: peste 3 milioane de hectare riscă să rămână neînsămânțate în această primăvară. Consecințele financiare ar fi colosale, România riscând să piardă subvenții europene în valoare de 600 de milioane de euro. Mai mult, impactul la nivel macroeconomic este estimat la o scădere de aproximativ 3,7 miliarde de euro în PIB, o lovitură grea pentru stabilitatea economică a țării.

Schimbarea sistemului: De la birocrație la achiziția directă

Proiectul propus de Ministerul Agriculturii vizează înlocuirea actualului sistem de decontare a accizei — caracterizat de întârzieri de până la opt luni și o birocrație sufocantă — cu un mecanism simplificat. Fermierii ar urma să poată cumpăra direct de la pompă o cantitate limitată de motorină (circa 78 l/ha) fără acciză și TVA, utilizând adeverințe emise de APIA sau tichete speciale.

Barbu susține că acest model nu doar că ar debloca fluxul de numerar al fermierilor, dar ar economisi și resursele statului, eliminând necesitatea implicării a mii de funcționari în procesarea deconturilor actuale.

Impactul social: Spectrul concedierilor în industria alimentară

Criza nu se oprește la marginea câmpului, ci lovește direct în siguranța alimentară și în piața muncii. În prezent, producția în industria alimentară a scăzut deja cu 30%. Ministrul avertizează că, dacă unitățile de procesare vor fi forțate să își reducă programul de lucru, jumătate din cei 240.000 de angajați din sector riscă să își piardă locurile de muncă.

„Dacă nu luăm aceste măsuri imediat, ducem cu bună știință industria alimentară și agricultura în faliment”, a punctat Florin Barbu.

Blocaj politic și indiferență la nivel înalt

În ciuda gravității situației, ministrul afirmă că solicitările sale pentru o întâlnire la nivelul Guvernului au rămas fără răspuns de mai bine de o lună. Blocajul este confirmat și pe linie politică de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a atras atenția că proiectul „Motorină Ieftină pentru Agricultură” stagnează în Parlament, lăsând o treime din suprafața arabilă a țării sub amenințarea abandonului.

În lipsa unei decizii imediate, fermierii români sunt puși într-o situație imposibilă: prioritizarea resurselor și renunțarea la campania de primăvară pentru a supraviețui până la toamnă, un compromis care ar putea costa scump întreaga economie națională.