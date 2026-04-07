Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
„Revenind la informarea publica asupra starii dlui Mircea Lucescu, facem urmatoarele precizari:
-pacientul a fost supus astazi unei investigatii CT complexe
-medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia
-la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de trombembolism pulmonar.
-pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.
SUUB va reveni cu informatii publice”, au transmis reprezentanții spitalului.
Mai clar, sunt afectate atât circulația cerebrală, cât și cea pulmonară. Mircea Lucescu este internat în continuare în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Este supravegheat de o echipă medicală complexă, iar tratamentul continuă sub observație strictă.