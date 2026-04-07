Tensiuni majore în Iran: atacuri asupra hubului petrolier din Insula Kharg și a infrastructurii feroviare: doi morți

Insula Kharg/ P rofimedia
Mai multe explozii au fost raportate, marți, pe Insula Kharg din Iran, iar un pod feroviar a fost lovit într-un oraș din centrul țării, după un avertisment emis de Israel. În urma atacului, două persoane au fost ucise. 

Mai multe explozii au fost raportate pe Insula Kharg din Iran, potrivit agenției semi-oficiale de presă Mehr, citate de relatează The Times of Isreal.

Insula Kharg - situată în largul coastei vestice a Iranului - este un terminal vital pentru exporturile de petrol ale țării.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat recent că va distruge insula dacă nu se ajunge rapid la un acord pentru încheierea conflictului și dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă „imediat”.

Două victime după un atac asupra infrastructurii feroviare

De asemenea, două persoane au fost ucise într-un atac americano-israelian asupra unui pod feroviar din orașul central iranian Kashan, a declarat un oficial regional pentru agenția de stat IRNA, la câteva ore după ce Israelul le-a transmis iranienilor să evite trenurile.