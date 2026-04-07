Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 martie, când fotbalistul Kader Keita, în vârstă de 26 de ani, a lovit-o în timp ce traversa regulamentar. După impact, femeia a fost transportată la spital în stare critică. Medicii au intervenit chirurgical, inclusiv la nivelul capului, însă starea ei s-a degradat treptat.

După câteva zile de la operație, organismul nu a mai rezistat, iar deznodământul a fost unul tragic. În același timp, imediat după accident, fotbalistul a părăsit locul faptei, fiind găsit ulterior de polițiști și reținut pentru câteva ore.

Încadrarea juridică se schimbă

Moartea victimei schimbă în mod direct cursul anchetei. Dacă inițial cazul era tratat ca un accident rutier cu vătămare gravă, acum fapta urmează să fie încadrată la ucidere din culpă. Asta înseamnă că procurorii nu mai au nevoie de o plângere prealabilă pentru a continua cercetările, iar dosarul va merge mai departe din oficiu.

În plus, Kader Keita este vizat și pentru părăsirea locului accidentului, ceea ce duce la un concurs de infracțiuni. Pentru ucidere din culpă, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea între 2 și 7 ani. Aceeași încadrare există și pentru părăsirea locului accidentului. În astfel de situații, instanța stabilește pedeapsa principală pentru una dintre fapte, la care se poate adăuga un spor din cealaltă, ceea ce poate duce la o sancțiune mai mare.

Există și posibilitatea ca fotbalistul să fie din nou reținut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii să ceară o măsură preventivă. Între timp, jucătorul a revenit în activitate și a fost folosit de antrenor în meciul din deplasare cu CFR Cluj, în timp ce victima se afla încă în spital.

Cine este Kader Keita

În vârstă de 26 de ani, Kader Keita a ajuns în România în 2024, după experiențe în campionate din Turcia, Elveția și Belgia. A evoluat inițial pentru CFR Cluj, iar ulterior a fost transferat la Rapid. De-a lungul timpului, a adunat zeci de meciuri în Superliga, fiind descris de colegi ca o persoană liniștită. În ziua accidentului, acesta se întorcea de la rugăciune, în contextul Ramadanului.