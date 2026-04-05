"Ce aş putea să vorbesc? E o situaţie grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la acolo, la spital, care vă vor da toate informaţiile. Eu oricum nu ştiu să vă explic acum", a spus Răzvan Lucescu, după sosirea în ţară, potrivit News.ro.

Meci încheiat fără goluri înainte de revenirea în România

Înainte de a pleca spre București, Răzvan Lucescu a fost pe bancă la partida dintre PAOK și Panathinaikos, încheiată la egalitate, scor 0-0, în prima etapă a play-off-ului din Grecia. Imediat după meci, acesta a decis să revină în țară. Starea lui Mircea Lucescu este una gravă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că fostul selecționer se află la terapie intensivă și că starea sa s-a degradat în ultimele 24–48 de ore.