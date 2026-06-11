FRF a depus dosarul de candidatură pentru găzduirea la București a finalei UEFA Europa League în 2028 sau 2029

Sursă: realitatea.net

Federația Română de Fotbal a finalizat și transmis oficial candidatura pentru găzduirea finalei UEFA Europa League în 2028 sau 2028, pe Arena Națională din București. Proiectul beneficiază de susținerea Guvernului și a Primăriei Municipiului București, fiind tratat ca o prioritate strategică pentru consolidarea imaginii țării ca destinație de top pentru evenimente sportive internaționale.

În vederea îndeplinirii standardelor impuse de UEFA, autoritățile române au constituit un comitet interministerial care a lucrat în ultimele luni pentru pregătirea dosarului. Candidatura se bazează pe experiența acumulată de România în organizarea unor competiții majore, precum meciurile UEFA EURO 2020 disputate la București sau turneele finale de tineret găzduite pe Arena Națională.

„Găzduirea finalei UEFA Europa League este privită de Federaţia Română de Fotbal ca un element declanşator pentru construirea unui model organizaţional de referinţă pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”, se arată într-un comunicat al FRF.

Urmează o etapă de analiză riguroasă din partea forului continental. UEFA va evalua toate candidaturile depuse și va anunța, în luna septembrie, orașele desemnate să găzduiască finalele UEFA Europa League din 2028 și 2029. Finala din 2027 este deja atribuită orașului Frankfurt.