Trump nu va fi prezent la primul meci găzduit de SUA la Cupa Mondială. Oficialul SUA care va conduce delegația americană

Sursă: realitatea.net

Președintele american Donald Trump nu va participa la primul meci găzduit de Statele Unite la Cupa Mondială, partida dintre SUA și Paraguay, programată vineri la Los Angeles, au declarat două surse apropiate, care au solicitat anonimatul.

Absența lui Trump este atipică, în condițiile în care Statele Unite își asumă rolul de co-gazdă a celui mai mare eveniment sportiv de pe glob. În locul său, secretarul de stat Marco Rubio va conduce delegația oficială americană la meci, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat, potrivit Politico .

Între timp, președintele Paraguayului, Santiago Pena, a anunțat miercuri că va călători în California pentru a asista la partidă. Biroul său a confirmat că va sosi la Los Angeles joi, pentru o vizită de patru zile.

Decizia administrației Trump vine pe fondul unor provocări diplomatice și logistice legate de turneu, inclusiv probleme legate de vize pentru unele țări și delegații participante.

Trump a promovat în mod repetat Cupa Mondială și Jocurile Olimpice din 2028, tot de la Los Angeles, ca evenimente internaționale de prestigiu ce vor avea loc în timpul mandatului său, prezentându-le drept oportunități de a demonstra forța Americii pe scena mondială.