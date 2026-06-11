Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la 's-Hertogenbosch după victoria în fața Elisei Mertens

Sursă: realitatea.net

Gabriela Ruse (locul 88 WTA) a obținut joi o victorie importantă la turneul WTA 250 de la 's-Hertogenbosch, calificându-se în sferturile de finală după ce a eliminat-o pe favorita 3 a competiției, belgianca Elise Mertens (22 WTA), cu scorul de 6-3, 6-3. Partida a durat o oră și jumătate.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit în finala acestui turneu în 2025, când Mertens s-a impus cu 6-3, 7-6 (4). De această dată, Ruse a dominat clar meciul, fără a lăsa loc de replică adversarei sale.

În sferturi, românca o va înfrunta pe câștigătoarea duelului dintre Barbora Krejcikova (Cehia, 45 WTA, cap de serie 8) și Hanne Vandewinkel (Belgia, 97 WTA).

Calificarea în această fază îi aduce Gabrielei Ruse un premiu de 6.110 euro și 54 de puncte WTA.