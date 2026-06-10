Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Ce este toxina botulinică? Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”

„Este o substanță cât se poate de sigură dacă este administrată într-o cantitate corectă de o persoană cu experiență. Își face efectul pentru o perioada de 4-6 luni, ideal 4 luni și jumătate, fără reacții adverse importante.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net , vineri, 12 iunie, de la ora 15:00.