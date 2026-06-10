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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
10 iun. 2026, 10:23
Podcast Realitatea PLUS / Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Ce este toxina botulinică? Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”
„Este o substanță cât se poate de sigură dacă este administrată într-o cantitate corectă de o persoană cu experiență. Își face efectul pentru o perioada de 4-6 luni, ideal 4 luni și jumătate, fără reacții adverse importante.”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 12 iunie, de la ora 15:00.
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