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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Ovidiu Lipan Țăndărică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

5 iun. 2026, 11:31
Podcast Realitatea PLUS / Ovidiu Lipan Țăndărică

Podcast Realitatea PLUS / Ovidiu Lipan Țăndărică

Ana Maria JudețArticol scris de Ana Maria Județ

Ovidiu Lipan Țăndărică, vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”

„Este un drum spre lumină, o trecere în altă dimensiune. Eu bat toaca asta vreo 20 și ceva de minute și intri într-o anumită transă. E o percepere a ritmului și a accentelor care creează acest spirit și transmite energie.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 5 iunie, de la ora 15:00.

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