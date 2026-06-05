Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Ovidiu Lipan Țăndărică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Ovidiu Lipan Țăndărică, vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”

„Este un drum spre lumină, o trecere în altă dimensiune. Eu bat toaca asta vreo 20 și ceva de minute și intri într-o anumită transă. E o percepere a ritmului și a accentelor care creează acest spirit și transmite energie.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net , vineri, 5 iunie, de la ora 15:00.