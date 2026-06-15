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"Lupta pentru România", ora 18:00. Ore cruciale pentru PNL și guvernul Veștea. Detalii explozive din culise
Lupta pentru România, cu Nicoleta Cone
Soarta țării se decide azi! Noul guvern prinde contur, chiar dacă Ilie Bolojan se opune cu toate forțele învestirii lui Adrian Veștea. Lupta pentru România este pe cale să atingă punctul culminant, iar Nicoleta Cone vine, de la ora 18, cu toate detaliile despre negocierile din culise.
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