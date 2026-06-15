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"Lupta pentru România", ora 18:00. Ore cruciale pentru PNL și guvernul Veștea. Detalii explozive din culise

Lupta pentru România, cu Nicoleta Cone

Lupta pentru România, cu Nicoleta Cone

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 16:03

Soarta țării se decide azi! Noul guvern prinde contur, chiar dacă Ilie Bolojan se opune cu toate forțele învestirii lui Adrian Veștea. Lupta pentru România este pe cale să atingă punctul culminant, iar Nicoleta Cone vine, de la ora 18, cu toate detaliile despre negocierile din culise.

Bătălia pentru putere se dă la baionetă, iar statul paralel insistă ca premierul demis să își păstreze scaunul cu orice preț. Care este miza? Ce li se ascunde românilor?

Aflați în exclusivitate ce manevre se fac în umbră și ce ordine a dat generalul negru pentru gruparea Bolojan. De la oră la oră, tot mai mulți lideri din PNL se raliază în spatele premierului propus, iar disperarea păpușarilor din umbră atinge noi cote.

Cine este pe lista miniștrilor lui Veștea și cine va guverna țara după dezastrul lăsat de oamenii lui Bolojan! Aflați totul de la Nicoleta Cone, azi- de la ora 18, doar la Realitatea Plus!

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