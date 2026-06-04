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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Ovidiu Lipan Țăndărică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
4 iun. 2026, 10:52
Podcast Realitatea PLUS / Ovidiu Lipan Țăndărică
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Ovidiu Lipan Țăndărică, vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS” despre viața sa în Germania.
„Au început peripețiile acolo, o viață trepidantă. Stăteam toți într-un bungalow house cu 6-7 camere, cu multe băi, cu sală de repetiție, cu grădină, televizor color, tot ce ne doream aveam, până când s-au cheltuit toți banii pe care îi avem.”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 5 iunie, de la ora 15:00.
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