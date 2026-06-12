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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
12 iun. 2026, 11:11
Podcast Realitatea PLUS / Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Medicul Iuliana Anghelescu-Lupu vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre simptomele care nu trebuie ignorate și momentul în care este necesar un consult medical.
„Dacă avem pe cineva în familie care a avut melanom sau alt tip de cancer de piele, dacă avem foarte multe alunițe, dacă avem istoric de arsuri solare, dacă avem alunițe care prezintă criterii de risc, dermatologul poate recomanda vizite la 3 sau la 6 luni.”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 12 iunie, de la ora 15:00.
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