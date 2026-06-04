ORA 18:00 - Ediție incendiară "Lupta pentru România", cu Nicoleta Cone

Ora 18.00, anunțul care cutremură puterea - Crin Antonescu va fi în direct. Este ora celui mai important anunț. Fostul candidat știe numele noilor miniștri, dar și taberele care se aliază să trădeze.

Cine cu cine se asociază, operațiunea sistemului care se conturează acum, ce rol are Nicușor Dan - cărțile sunt la el! Cine a intervenit astfel încât românii să nu primească bani în plus la salarii, cine a dat ordinul. Ce rol ar avea jandarmerița lui „Mesia” Bolojan în dosarul penal cu presupuse fapte de corupție, când ar putea să înceapă audierile. DNA-ul e pe ei!

Ora 18.00 cu Nicoleta Cone e momentul adevărului. Crin Antonescu are detalii de culise - nu ratați ediția care spune adevărul. În această seară, ora 18.00, Lupta pentru România. Nicoleta Cone pregătește chiar acum documentația.