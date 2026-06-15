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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu, fostul membru Hi-Q, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Mihai Sturzu

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Mihai Sturzu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:24

Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q și astăzi pilot de linie, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”. Într-o conversație captivantă, acesta dezvăluie cât de aproape trecem pe lângă nori, ce se întâmplă cu adevărat în cabina unui avion și cum arată viața la mii de metri altitudine.

„Dimensiunea unui nor pe cer, fără nicio altă poziție stabilă de referință, este imposibil de evaluat pentru ochiul uman. Noi ocolim norii de furtună la minim 25 de mii de mile, asta înseamnă aproape 50 de km. Ideea este că uneori sunt atât de mari norii, încât pare că poți să pui mâna pe ei, iar eu știu că sunt la 60 de km de ei.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 19 iunie, de la ora 15:00.

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