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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu, fostul membru Hi-Q, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Mihai Sturzu
Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q și astăzi pilot de linie, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”. Într-o conversație captivantă, acesta dezvăluie cât de aproape trecem pe lângă nori, ce se întâmplă cu adevărat în cabina unui avion și cum arată viața la mii de metri altitudine.
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