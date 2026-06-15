Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu, fostul membru Hi-Q, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:24

Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q și astăzi pilot de linie, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”. Într-o conversație captivantă, acesta dezvăluie cât de aproape trecem pe lângă nori, ce se întâmplă cu adevărat în cabina unui avion și cum arată viața la mii de metri altitudine.

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