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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu
Mihai Sturzu, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”. O discuție despre tehnologie, siguranță și mituri, cu explicații pe înțelesul tuturor - VIDEO
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