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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 10:48

Mihai Sturzu, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”. O discuție despre tehnologie, siguranță și mituri, cu explicații pe înțelesul tuturor - VIDEO

„Banda de frecvență în care funcționează antenele avionului este complet diferită de banda de frecvență în care funcționează telefoanele. Surpriza este că telefoanele care utilizează frecvențe 5G pot interfera cu radioaltimetrele și pot apărea erori, mai ales în condiții de vreme severă.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 19 iunie, de la ora 15:00.

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