Decretul de desemnare a lui Eugen Tomac la șefia Guvernului, publicat în Monitorul Oficial
Eugen Tomac alături de Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac candidat la funcţia de prim-ministru al României, anunță Președinția. Acesta a fost publicat, ulterior, în Monitorul Oficial.
UPDATE - "Se desemnează domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 din Constituția României, republicată'", se arată în documentul semnat de președintele Nicușor Dan.
ȘTIREA INIȚIALĂ
”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern”, a transmis, vineri dimineață Administraîia Prezidenţială.
Anunțul vine la doar câteva ore după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru făcută de Nicușor Dan joi seara.
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