Fundația Tinmar și RenewAcad accelerează formarea specialiștilor pentru energia verde. Programul de reconversie profesională se extinde în Oltenia

Publicat 14 iul. 2026, 09:55 Actualizat 14 iul. 2026, 09:56

Fundația Tinmar și RenewAcad anunță extinderea colaborăriidedicate pregătirii profesionale a persoanelor care doresc să își construiască o carieră în sectorulenergiei regenerabile. În contextul investițiilor accelerate în parcuri fotovoltaice și eoliene și al cererii tot mai mari de personal calificat, cele două organizații își propun să ofere unui număr tot mai mare de beneficiari acces gratuit la programe de reconversie profesională.

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