Vreme călduroasă în București, urmată de furtuni. ANM anunță averse și vijelii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 11:10

Bucureștenii vor avea parte miercuri de temperaturi de până la 32 de grade și disconfort termic accentuat, însă după-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, potrivit prognozei speciale emise marți de ANM.

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