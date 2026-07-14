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Vreme călduroasă în București, urmată de furtuni. ANM anunță averse și vijelii

Caniculă București/Profimedia

Caniculă București/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 11:10

Bucureștenii vor avea parte miercuri de temperaturi de până la 32 de grade și disconfort termic accentuat, însă după-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, potrivit prognozei speciale emise marți de ANM.

Potrivit meteorologilor, miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 - 21:00, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse (2 - 8 litri/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (35 - 45 km/h) va fi ridicată.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade Celsius.

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