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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
11 iun. 2026, 12:27
Podcast Realitatea PLUS / Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus
„Acidul hialuronic nu ar trebui să migreze din locul în care este plasat dacă este plasat într-un volum adecvat cu o tehnică corespunzătoare. Singura zonă în care acidul hialuronic poate migra dacă este pus într-o cantitate mai mare, indiferent de cât de bun este injectologul, este cea a buzelor.”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 12 iunie, de la ora 15:00.
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