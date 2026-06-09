Când va fi redeschis Transfăgărășanul. Anunțul de ultimă oră al directorului CNAIR

Sursă: Realitatea.Net

Circulația rutieră pe DN7C – Transfăgărășan, pe tronsonul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi redeschisă începând de vineri, 12 iunie, în cazul în care verificările efectuate în teren și condițiile meteo vor confirma că traficul se poate desfășura în condiții de siguranță. Anunțul a fost făcut marți de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

”Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul! Astăzi am semnat decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan (DN7C). Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09:00”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Directorul CNAIR a subliniat că circulația va fi permisă doar între orele 7:00 și 21:00 ”pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui”.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condițiile meteorologice extreme din Munții Făgăraș, la peste 2.000 de metri altitudine.

Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă.Până la redeschiderea circulației rutiere pe DN 7C - Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabina.