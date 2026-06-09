Nicușor Dan, discuții cu șeful Consiliului European înaintea summitulului UE. Cazul dronei rusești căzute în Galați, pe agendă

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, despre summitul din 18-19 iunie. În cadrul acestei discuții, liderul de la Cotroceni a susținut reflectarea, în Concluziile Consiliului European, a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați.

”O convorbire consistentă avută astăzi cu Președintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie.

În cadrul discuției, am susținut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a subliniat că ”aceste tactici sunt de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate”.

”România va urmări în continuare ca proiectele din inițiativa Eastern Flank Watch să devină operaționale în complementaritate cu inițiativele NATO pentru a asigura apărarea și securitatea europeană”, a mai spus acesta.

Totodată, președintele României a dezvăluit că a vorbit cu Preşedintele Consiliului European şi despre viitorul cadru financiar multianual.

”Am vorbit cu Președintele Consiliului European și despre viitorul cadru financiar multianual. În contextul în care vom avea o primă discuție asupra propunerilor de alocări efective, am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României. Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de „Prieteni ai Coeziunii”, pe baza Declarației Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai 2026, sub coordonarea României”, a conchis Nicușor Dan.