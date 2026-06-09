Marco Rubio și Dana White semnează un parteneriat istoric între Departamentul de Stat al SUA și UFC

Sursă: Realitatea PLUS

Secretarul de Stat Marco Rubio va participa joi, 11 iunie, la o ceremonie de semnare a unui Memorandum de Înțelegere cu Ultimate Fighting Championship — un parteneriat fără precedent între diplomația americană și cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume.

Evenimentul va avea loc la sediul Departamentului de Stat, la ora 14:00 ET, și îl va reuni pe Rubio cu Dana White, Președintele și CEO al UFC.

Memorandumul marchează lansarea unui parteneriat public-privat menit să consolideze diplomația sportivă americană și să sprijine expansiunea globală a sporturilor de contact. Detaliile complete ale acordului vor fi anunțate după ceremonie.

UFC este organizația de MMA cu cea mai mare audiență la nivel mondial. Fondată în Statele Unite, a devenit o platformă sportivă globală de referință, reflectând leadership-ul american în promovarea sporturilor de contact, standardele de performanță atletică și producția de evenimente internaționale. Competițiile sale sunt transmise în toată lumea și contribuie la proiecția culturală și sportivă a Americii.

Ceremonia va fi deschisă presei acreditate și va putea fi urmărită ulterior pe canalul YouTube al Departamentului de Stat.