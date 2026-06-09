Cutremur devastator în Filipine: bilanțul urcă la 41 de morți și peste 450 de răniți. Salvatorii, încetiniţi de sute de replici: imagini dramatice

Sursă: Realitatea.Net

Bilanțul cutremurului de magnitudinea 7,8 care a lovit luni sudul Filipinelor a crescut, marți, la cel puțin 41 de morți și peste 450 de răniți, în timp ce replicile puternice și drumurile blocate îngreunează intervențiile de salvare.

Bilanțul victimelor cutremurului devastator din Filipine a urcat la 41 de morți, conform surselor provinciale citate de AFP, față de cele 32 raportate inițial. În provincia Sarangani, una dintre cele mai grav lovite de seism, unele localități pot fi accesate doar cu elicopterul.

Cutremur Filipine/ Profimedia

„Au loc în continuare replici, iar salvatorii sunt foarte prudenți. Este o provocare”, a declarat Rodrigo Sosmena, șeful Apărării Civile regionale.

Totodată, peste 450 de persoane au fost rănite în urma seismului major produs în apropierea Insulei Mindanao, potrivit agențiilor de gestionare a catastrofelor. În prezent, salvatorii acționează în condiții dificile, fiind încetiniți de numeroasele replici și de accesul blocat către zonele afectate.

Spitale evacuate și pacienți tratați în aer liber

În General Santos, cel mai mare oraș din regiune, pacienții sunt tratați afară, în căldură, de teama unor noi prăbușiri. Jurnaliști AFP au surprins momentul în care o femeie năștea în exteriorul spitalului, în spatele unui paravan.

În Glan, unde o alunecare de teren a ucis cel puțin 13 persoane, peste 60 de pacienți au fost evacuați cu paturile în curtea spitalului. Clădirea a suferit pagube importante, iar autoritățile au decis să nu mai fie folosită.

Căutări în desfășurare: imagini cutremurătoare

La General Santos, echipele de intervenție caută doi angajați dispăruți după prăbușirea unui magazin alimentar. Câini de salvare scormonesc printre dărâmături, în timp ce Paza de Coastă caută alte două persoane dispărute în apropierea unui hotel de la malul mării.

Cutremurul a provocat panică generalizată, surprinsă în numeroase înregistrări video. Într-un clip verificat de AFP, un centru comercial din General Santos se prăbușește în timp ce oamenii fug.

Seismul a declanșat alerte de tsunami în sudul Filipinelor și în Indonezia, ulterior ridicate.