Situație incredibilă la benzinării, într-un oraș din vestul țării. Motorina de top se vinde sub prețul celei obișnuite

O situație atipică a lovit piața carburanților din Oradea vineri, 3 aprilie 2026. Șoferii orădeni au parte de o surpriză majoră la pompă: sortimentele superioare de motorină au ajuns să coste mai puțin decât varianta standard în anumite rețele, răsturnând ierarhia obișnuită a prețurilor.

Unde găsești cea mai ieftină motorină din Oradea

Potrivit datelor de ultimă oră furnizate de peco-online.ro, segmentul de motorină standard prezintă variații semnificative între operatori.

Petrom oferă cel mai mic preț din oraș, 10,09 lei/litru, în stațiile de pe străzile Matei Corvin, Calea Borșului, Gheorghe Lazăr, Mihail Kogălniceanu și Nufărului.

Lukoil urmează îndeaproape cu 10,14 lei/litru (strada Nufărului), în timp ce la Socar tariful este de 10,19 lei/litru pe Bulevardul Decebal și Calea Clujului.

La polul opus, cele mai scumpe stații pentru motorina obișnuită sunt OMV (10,41 lei/litru) și Gazprom, unde prețul atinge pragul de 10,51 lei/litru.

Anomalia zilei: Motorină superioară la preț de „chilipir”

Marea surpriză vine de la Rompetrol, unde asistăm la o răsturnare totală a pieței. În toate stațiile rețelei (Calea Clujului 199, Războieni, Nicolae Bolcaș și Ovidiu Densușianu), motorina superioară costă doar 9,34 lei/litru.

Această valoare este cu aproape un leu mai mică decât motorina standard din restul orașului, oferind posesorilor de vehicule diesel șansa rară de a folosi un carburant de top la cel mai mic preț de pe piață. În restul rețelelor, motorina premium păstrează tarife ridicate, variind între 10,50 lei (Petrom) și 11,07 lei (Gazprom).

Prețurile la benzină. Cine domină clasamentul ieftinirilor

Și pentru șoferii care folosesc motoare pe benzină, vineri aduce vești bune în aceleași locații menționate anterior:

Benzina Standard:

Cel mai mic preț: 8,59 lei/litru la stațiile Rompetrol.

Prețuri medii: Petrom (9,22 lei), Lukoil (9,33 lei) și OMV (9,41 lei).

Cel mai mare preț: Gazprom (9,46 lei).

Benzina Superioară: