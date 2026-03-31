Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să facă această tranziție, Registrul Auto Român (RAR) a publicat un set de instrucțiuni clare privind pașii legali și tehnici necesari pentru montarea unei astfel de instalații.

Siguranța înainte de toate: Montajul doar în unități autorizate

Primul și cel mai important pas subliniat de experții RAR este alegerea unității de service. Instalarea unui sistem GPL nu poate fi realizată în regie proprie sau în ateliere neautorizate. Șoferii trebuie să se asigure că service-ul ales deține autorizație tehnică specifică pentru montajul, revizia și repararea instalațiilor de alimentare cu GPL.

Această măsură de siguranță garantează că sistemul este compatibil cu tipul de motor și că riscurile de scurgeri sau defecțiuni majore sunt eliminate. Odată finalizată procedura de montaj, unitatea service are obligația de a elibera un certificat de garanție și o declarație de conformitate, documente esențiale pentru pasul următor.

Vizita la RAR și omologarea modificărilor

După instalare, proprietarul mașinii are la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a se prezenta la una dintre reprezentanțele RAR în vederea menționării modificării în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Această etapă este obligatorie pentru ca mașina să rămână în legalitate și pentru a putea trece cu succes viitoarele Inspecții Tehnice Periodice (ITP).

La prezentarea la RAR, inspectorii vor verifica:

Conformitatea montajului: Dacă instalația a fost pusă corect și dacă componentele sunt cele omologate.

Eticheta rezervorului: Rezervorul de gaz trebuie să aibă o plăcuță de identificare lizibilă, unde este menționată data fabricației (un rezervor GPL are o durată de viață legală de maximum 10 ani).

Emisiile poluante: Se verifică dacă noua alimentare menține vehiculul în parametrii de poluare prevăzuți.

Avantajul economic versus investiția inițială

Deși montarea unei instalații GPL presupune o investiție inițială care poate varia între 2.500 și 5.000 de lei, în funcție de performanța sistemului și de numărul de cilindri ai motorului, amortizarea se face rapid. Având în vedere diferența de preț de peste 5 lei pe litru între benzină și GPL, șoferii care parcurg distanțe mari pot recupera costurile montajului în doar câteva luni de rulare.

Registrul Auto Român avertizează însă că orice modificare adusă instalației ulterior omologării sau utilizarea unor componente second-hand fără documente de proveniență este strict interzisă și atrage după sine suspendarea certificatului de înmatriculare. Astfel, drumul către o factură mai mică la pompă începe și se termină cu respectarea normelor de siguranță rutieră.