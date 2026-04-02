Doliu în fotbal: un fost jucător antrenat de Mircea Lucescu a murit

Lumea fotbalului este în doliu după dispariția fostului mijlocaș italian Gianluca Cherubini, care s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Vestea tragică i-a întristat atât foști colegi, cât și suporteri ai echipelor pentru care a evoluat de-a lungul carierei.

Cherubini este cunoscut și pentru perioada în care a fost pregătit de antrenorul român Mircea Lucescu, în timpul mandatului acestuia la clubul italian AC Reggiana, în sezonul 1995-1996.

Carieră în fotbalul italian și la naționala U21

Născut la Roma, pe 28 februarie 1974, Gianluca Cherubini a avut o carieră solidă în fotbalul italian, evoluând pentru mai multe cluburi importante. Printre acestea se numără AS Roma, dar și formații precum Vicenza, Chieti, Torres sau Giulianova.

Cea mai lungă și reprezentativă perioadă din cariera sa a fost însă la Reggiana, unde a jucat în două etape, între 1992-1995 și 1996-2002.

Pe plan internațional, Cherubini a bifat și cinci selecții pentru naționala de tineret a Italiei, confirmând statutul său de jucător promițător în anii ’90.

Mesaje emoționante după dispariție

Potrivit presei italiene, fostul fotbalist se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate. Anunțul decesului a fost făcut public de Alessandro Battisti, director sportiv al clubului Chieti FC, care a transmis un mesaj emoționant în memoria sa.

Acesta l-a descris pe Cherubini ca pe o persoană intensă și pasională, rememorând momentele trăite împreună și impactul pe care l-a avut asupra celor din jur.

Dispariția lui Gianluca Cherubini lasă în urmă amintirea unui jucător dedicat, care și-a construit cariera în fotbalul italian și a fost apreciat pentru implicarea sa pe teren.

Moartea sa reprezintă o pierdere pentru comunitatea sportivă.